Клипа Little Big признан самым быстрорастущим в истории «Eвровидения»

Отмечается, что клип российского коллектива набрал более 100 млн просмотров менее, чем за два месяца. Отмечается, что аналогичный результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy.

Напомним, «Евровидение» планировалось провести в середине мая. В связи с пандемией коронавируса организаторы перенесли конкурс.

