Клипа Little Big признан самым быстрорастущим в истории «Eвровидения»

Видео группы Little Big на песню «Uno» объявлено самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала «Евровидения». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

«Пухляш» из клипа Little Big оказался в рейтинге Forbes

Отмечается, что клип российского коллектива набрал более 100 млн просмотров менее, чем за два месяца. Отмечается, что аналогичный результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy.

Напомним, «Евровидение» планировалось провести в середине мая. В связи с пандемией коронавируса организаторы перенесли конкурс.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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