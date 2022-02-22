Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»

Клип группы Би-2 на песню «Нам не нужен герой» был признан лучшим на ежегодной премии «Чартова дюжина». Режиссёром видео стал Макс Шишкин, а главные роли исполнили музыканты Би-2, Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и Ида Галич.

За звание «лучший клип» в этом году боролись Сурганова и Оркестр с работой «Ливень осенний», Louna с видео на песню «Дом-на-крови», музыкальный мультфильм от Васи Ложкина для группы «Пикник» на песню «Все перевернется», а также совместный клип группы Anacondaz и кис-кис «Сядь мне на лицо».

«Чартова дюжина» признала кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина лучшим

Спустя два года легендарный фестиваль «Чартова дюжина» вернулся к традиционному «живому» подведению итогов достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год. А курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашел своё отражение и в составе выступающих коллективов.

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ФОТО: Инстаграм аккаунт группы БИ-2
ТЕГИ:Чартова ДюжинаФестивальБи-2
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