Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»

Клип группы Би-2 на песню «Нам не нужен герой» был признан лучшим на ежегодной премии «Чартова дюжина». Режиссёром видео стал Макс Шишкин, а главные роли исполнили музыканты Би-2, Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и Ида Галич.

За звание «лучший клип» в этом году боролись Сурганова и Оркестр с работой «Ливень осенний», Louna с видео на песню «Дом-на-крови», музыкальный мультфильм от Васи Ложкина для группы «Пикник» на песню «Все перевернется», а также совместный клип группы Anacondaz и кис-кис «Сядь мне на лицо».