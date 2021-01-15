Клава Кока и Карина Кросс спели дуэтом

Из видео понятно, что артистки узнали все предложенные им композиции. По условиям игры такой результат означает, что им обеим больше 18 лет.



Напомним, недавно Клава Кока порадовала поклонников первым релизом в 2021 году. Певица представила клип на песню «Пьяную домой». На видеохостинге YouTube ролик собрал уже около 3 миллионов просмотров.







