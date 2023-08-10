В Британии поставили памятник основателям The Rolling Stones
10 августа 202317:40
На юго-востоке Великобритании в городе Дартфорд поставили прижизненный памятник основателям The Rolling Stones - Мику Джаггеру и Киту Ричардсу, сообщает Sky News.
Работу назвали The Glimmer Twins (Мерцающие двойняшки), автором произведения является Эми Гудман. Официально памятник был открыт в среду, 9 августа.
Скульптура изображает прыгающего с микрофоном Джаггера, которому аккомпанирует на гитаре Ричардс.
Ранее в «Артеке» открыли памятник американской школьнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru