Kiss не видят смысла выпускать новую музыку

Вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли заявил, что не видит смысла в том, чтобы создавать новую музыку. Об этом он рассказал изданию USA Today.

Артист объяснил, что всегда можно понять, когда классический коллектив играет новый материал – люди в этот момент садятся.

По словам Стэнли, публика всегда ждет новый альбом, но послушав его, просят сыграть старые хиты. Пол Стэнли отметил, что новые альбомы старых групп часто отправляются в мусор, потому что у артистов уже нет того авторитета и влияния, что были когда-то.

Группа Kiss выпустила последний свой альбом «Monster» в 2012 году.

