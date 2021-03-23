Kiss не видят смысла выпускать новую музыку
Вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли заявил, что не видит смысла в том, чтобы создавать новую музыку. Об этом он рассказал изданию USA Today.
Артист объяснил, что всегда можно понять, когда классический коллектив играет новый материал – люди в этот момент садятся.
По словам Стэнли, публика всегда ждет новый альбом, но послушав его, просят сыграть старые хиты. Пол Стэнли отметил, что новые альбомы старых групп часто отправляются в мусор, потому что у артистов уже нет того авторитета и влияния, что были когда-то.
Группа Kiss выпустила последний свой альбом «Monster» в 2012 году.
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