Киркоров объявил о возвращении на сцену

По словам Киркорова, в марте 2025 года в Санкт-Петербурге состоятся два его концерта. Певец признался, что в течение последнего года снимался в телепроектах и в кино, а также работал над уникальными клипами.

«Артист не может жить без оваций слушателя. Я снова выхожу к вам как дебютант, без фанфар и пафоса. Я возвращаюсь шепотом», — заявил Киркоров.

Ранее певица Лолита Милявская в эфире «Соловьёв Live» обвинила Киркорова в предательстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

