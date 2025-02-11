Киркоров объявил о возвращении на сцену

Певец, народный артист России Филипп Киркоров объявил о том, что возвращается на сцену после годичного отсутствия. Соответствующее заявление артист сделал в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

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По словам Киркорова, в марте 2025 года в Санкт-Петербурге состоятся два его концерта. Певец признался, что в течение последнего года снимался в телепроектах и в кино, а также работал над уникальными клипами.

«Артист не может жить без оваций слушателя. Я снова выхожу к вам как дебютант, без фанфар и пафоса. Я возвращаюсь шепотом», — заявил Киркоров.

Ранее певица Лолита Милявская в эфире «Соловьёв Live» обвинила Киркорова в предательстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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