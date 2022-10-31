Киркоров грубо «послал» журналистку, задавшую ему неудобный вопрос
Народный артист России Филипп Киркоров в очередной раз оскорбил представителей СМИ. Как пишут «Известия», инцидент произошёл 30 октября в Санкт-Петербурге.
В ходе интервью на мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский» журналистка поинтересовалась, собирает ли певец какие-либо сувениры на память о поездках в разные города.
В ответ Киркоров отметил, что за годы своей карьеры «чего только не коллекционировал» и вспомнил про «меню из ресторанов разных за эти годы». Когда журналистка попыталась уточнить, «тырил» ли певец меню для своих коллекций, он решил грубо завершить беседу.
«Пошла ты в ж***», — ответил Киркоров девушке и удалился.
Ранее Киркоров оскорбил журналистку во время пресс-конференции, что вызвало широкий общественный резонанс. В 2004 году в ответ на вопрос о ремейках он заявил, что его раздражает розовая кофточка девушки и её грудь, а также микрофон, после выгнал её из зала.
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