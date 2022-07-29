СМИ: Киркорова не пустили в Молдавию

По данным агентства, артист не прошел пограничный контроль по прибытии в Кишинев из Стамбула.

«В Международном аэропорту Кишинева было принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — отметили в пограничной полиции.

Ранее стало известно, что Киркоров имеет отношение к уголовному делу против депутата от молдавской партии «Шор» Марины Таубер о незаконном финансировании политического объединения. По данным следствия, в июне певец получил от лидеров партии $200 тысяч за концерт в Кишиневе, впоследствии выступление было отменено, при этом гонорар Киркорову не отразили в отчетности «Шор». Саму Таубер лишили депутатской неприкосновенности и арестовали на 30 суток.

