Кипелов заявил, что звание заслуженного артиста - не только его заслуга
Экс-солист группы «Ария» и фронт-мен группы «Кипелов» Валерий Кипелов после присуждения ему звания заслуженного артиста России поблагодарил поклонников и коллег.
«Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность», - написал музыкант на своей странице «ВКонтакте».
Кипелов добавил, что в присвоении ему звания – заслуга не только его, но и «тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас».
Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России 24 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru