Кипелов заявил, что звание заслуженного артиста - не только его заслуга

Экс-солист группы «Ария» и фронт-мен группы «Кипелов» Валерий Кипелов после присуждения ему звания заслуженного артиста России поблагодарил поклонников и коллег.

«Благодарю всех за высокую оценку моей музыкальной деятельности за эти 43 года! Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность», - написал музыкант на своей странице «ВКонтакте».

Валерий Кипелов получил звание Заслуженного артиста России

Кипелов добавил, что в присвоении ему звания – заслуга не только его, но и «тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас».

Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России 24 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.


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ТЕГИ:Валерий КипеловГруппа АРИЯ

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