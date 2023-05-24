Валерий Кипелов получил звание Заслуженного артиста России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту группы «Ария» Валерию Кипелову. Соответствующий указ опубликован в среду.
В 1985 году Кипелов с другими участниками ВИА «Поющие сердца» создал группу «Ария». С 2002 года музыкант руководит коллективом «Кипелов».
Ранее Валерий Кипелов поспорил с лидером ДДТ Юрием Шевчуком о том, что такое Родина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Во время своего концерта он пренебрежительно отозвался о Шевчуке, сказав: "есть такие деятели...", и противопоставил себя Шевчуку, заявив, что для него Родина — «это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов и Чайковский».
Также рок-музыкант признавался, что его группа испытывает трудности с написанием новых песен в «это сложное время». По его словам, хочется отразить действительность в произведениях, но сложно «пройти по тонкой грани и не свалиться».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru