Валерий Кипелов получил звание Заслуженного артиста России

Ранее Валерий Кипелов поспорил с лидером ДДТ Юрием Шевчуком о том, что такое Родина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Во время своего концерта он пренебрежительно отозвался о Шевчуке, сказав: "есть такие деятели...", и противопоставил себя Шевчуку, заявив, что для него Родина — «это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов и Чайковский».

Также рок-музыкант признавался, что его группа испытывает трудности с написанием новых песен в «это сложное время». По его словам, хочется отразить действительность в произведениях, но сложно «пройти по тонкой грани и не свалиться».

