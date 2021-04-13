Кинчев планирует провести собственный фестиваль в июне

Константин Кинчев планирует провести собственный фестиваль KKinchevfest в Санкт-Петербурге 25-26 июня 2021 года. Опенэйр был перенесен с лета прошлого года из-за пандемии коронавируса. Билеты приобретенные ранее будут действительны в новые даты.

Мероприятие должно состояться на открытой площадке «Севкабель Порт». Группа «АлисА» выступит на фестивале в оба дня. Традиционные концерты из серии «Ваш / Наш выбор» группа собирается встроить в фестивальный формат. Скоро откроется голосование за песни этой программы.

А также будут заявлены трое новых участников KKinchevfest.

