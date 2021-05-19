Картина Сида Барретта выставлена на аукцион
Картина создателя группы Pink Floyd Сида Барретта «Оранжевые георгины в вазе» выставлена на аукцион. Барретт написал ее в возрасте 15 лет. Будущий музыкант и лидер культового коллектива подарил эту работу своему школьному приятелю Филу Хардену, тот ее сохранил и 27 мая продаст на аукционе в их родном Кембридже. Ожидаемая финальная цена — от двух до пяти тысяч фунтов стерлингов.
Картин Сида Барретта осталось немного, несмотря на то, что артист рисовал до самых своих последних дней. А все из-за того, что у него была традиция: свои картины Барретт фотографировал, после чего сжигал.
Ранее девять картин Барретта были проданы за сто двадцать одну тысячу фунтов стерлингов.
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