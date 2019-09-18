«Карамба мамба» и «Хару Мамбуру» - Макс Покровский о юбилее песни

В этом году исполняется 25 лет песне «Хару Мамбуру» российской рок-группы «Ногу свело!». Ее основатель и лидер, а также автор практически всех песен и музыки Максим Покровский побывал в гостях у утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио. Там рок-исполнитель рассказал о готовящемся флешмобе в связи с юбилеем, а также из-за чего он завидует другим артистам, и о чем жалеет после просмотра фильма про Элтона Джона. Об этом и многом другом читайте только на НСН.

- Расскажи, как группа планирует праздновать юбилей песни?

- Если немного занудствовать, то 25 лет исполняется именно рисованному персонажу, то есть мультфильму «Хару Мамбуру». Самой песне немного больше. Но эту осень мы проводим именно под эгидой празднования «Хару Мамбуру» так таковой. По этому случаю группа «Ногу свело!» отправляется в небольшой тур. Такими пока базовыми, якорными городами являются Москва (8 ноября), Новосибирск (23 ноября), Екатеринбург (30 ноября), а также Бостон, Портленд и Ванкувер. Список еще будет меняться.

- А были такие концерты, на которых ты не играл эту песню?

- Скорее всего - нет. Правда, не могу сейчас под этим расписаться на 100%. Но конфликта с самим собой и со своими хитами у меня нет. «Идем на восток», «Хару Мамбуру», «Наши юные смешные голоса» - без них сложно представить концерт.

- Почему есть артисты, которые не поют свои «хитовые» песни?

- Сложно влезть в душу другого артиста. Музыканты - люди сложные. В ответ на этот вопрос я скажу только одно - я предпочел в своей жизни весь мой круг общения устроить так, что в нем нет музыкантов. Поэтому я ничего про этих людей не знаю.

- Почему так сложилось?

- Сейчас будет очень самоуверенное высказывание [смеется]. Мне настолько в моей жизни хватает себя, моих музыкальных идей, возни с собственным проектом, что возиться еще с кем-то - нет. Даже на уровне «посидеть перекурить», просто «поговорить» или «дружить семьями». Мы дружим семьями, но совершенно с другими людьми. И мне это нравится!

- Чья концепция видео «Хару Мамбуру»?

- Смотря, о каком видео идет речь. Если о кино, то это заслуга московского известного джентльмена Павла Ващекина. Он нанял определенную группу, и они сделали фильм. Естественно, в творческой части я тоже принял участие. А мультфильм снимала целая большая команда. Например, художник, который рисовал Хару, Слава Ушаков очень талантливый человек. Аниматор - замечательная Света Гроссу. Эти имена не известны поп- и рок-аудитории, но я счастлив, что я имею возможность поблагодарить всех. В том числе и продюсеров этого дела - Дмитрия Горбунова и Александра Кугучина.

- Расскажи про ролики, которые готовятся в связи с 25-летием?

- Мы снимаем забавные ролики формата социальных сетей, длиной не больше полминуты, где под музыку «Хару Мамбуру» и не только, происходят просто веселые танцевальные движения. У нас есть 3-4 базовых движения, которые легко повторить. Они не новы для этого мира, просто реально смешные. Я их снимал в Москве, Питере и Нью-Йорке, может еще где-то, сейчас не могу вспомнить. Где тусуюсь, там и снимаю. Пока только один ролик снят под другую песню - «Карамба мамба». Есть еще у нас смешной тип роликов, где мы [несколько участников этой съемки] сидим за столом и перебрасываем разные предметы. В общем, это нужно смотреть, чтобы оценить. Стартуем 26 сентября. Нас очень здорово поддерживает Яндекс. Кстати, мы вместе [с Яндекс] сделали документальное кино, которое сейчас находится в процессе монтажа. Вот такой большой цикл празднования.

- А что это за песня «Карамба мамба»?

- Это очень родственная песня «Хару Мамбуру», ее реплика. То есть она также построена изначально на духовой партии, в ней есть вся гармония «Хару Мамбуру», все ее слова, но это совершенно другая, переработанная история. Ах да! Еще выйдет один танцевальный микс, абсолютно канонический танцевальный ремикс «Хару Мамбуру», где все перевернуто с ног на голову, чего мы не могли сделать все эти 25 лет. За исключением одного прекрасного микса, который сделал лет 5 назад замечательный московский диджей Макс Вишневский.

- Вы надеетесь, что этот флешмоб выльется во всероссийский?

- Я не хочу так замахиваться. По крайней мере, я знаю, что видео сделают некоторые наши друзья-артисты. Через день или два я встречусь с Дашенькой Екамасовой, которая снималась у нас в клипе «Самолеты - Поезда». Денис Косяков известный актер и прекрасный человек скоро пришлет свой ролик, сейчас он находится не в России. Еще будут ребята и люди, которые нас поддержат или уже поддержали. Формально это уже флешмоб, но мы будем рады новым откликам. И следите за нашими соцсетями, где мы будем размещать ролики – за моей страницей в «ВКонтакте» и «Instagram».

- Ты сам ведешь соцсети?

- Я все веду сам. Разумеется, мне очень помогает моя жена Таня с «ВКонтакте», под ее и моим присмотром там существует группа «Ногу свело!». А на моих личных страницах я сам творю разные вещи.

- Откуда ты черпаешь энергию?

- Я этот вопрос воспринимаю как комплимент, спасибо. Но фишка в том, что, когда я смотрю на сцену, и там выступает какой-то другой коллектив, где люди спокойные, а от них исходит стена звука, я даже завидую. Думаю: «Фигли я дергаюсь? Фигли я вкладываю столько в каждое движение? Врубаю свой удар по бас-гитаре?». А люди могут спокойно стоять, и от них будет исходить очень качественный звук. Я бы, на самом деле, в концертной программе 2-3 песни провел спокойно. Но есть композиции, которые раскачивают толпу сами по себе и можно ничего не делать. Это, разумеется, «Наши юные смешные голоса», «Хару Мамбуру». Не могу ответить напрямую на этот вопрос, потому что не знаю. Не сидится мне как-то, вот и тусуюсь.

- Сколько у тебя перелетов в месяц? Уже летаешь на мили (бонусы при авиаперелетах – прим. ред.)?

- Пока не летаю на мили, я как скопидомка все их коплю. Основные перелеты у меня это трансатлантические - три в месяц. И вокруг них, как веточки у дерева, базируются те, что по России или по близлежащим странам, бывшим СНГ.

- Чем ты занимаешься в полете?

- В трансатлантических я, в основном, смотрю кино – все новые фильмы или более-менее внятные фильмы. Последний посмотрел про Элтона Джона - «Рокетмен». Еще провожу минимальные работы по музыке монтажного свойства. Сейчас как раз готовим два видео с концертов. Все аудио для них монтирую и микширую я. Но поскольку в самолете очень шумно, то могу только какую-то техническую, механическую работу проделывать.

- Как ты переносишь смену часовых поясов? По какому времени живешь?

- Я не знаю по какому. Сейчас подхожу к московскому, но не знаю, насколько меня хватит. Прилетел примерно двое суток назад. Отмечу, что очень помогает отсутствие алкоголя. Если бы я совмещал алкоголь и перелеты, то не справился бы. То есть, какой-то здоровый образ жизни мне помогает.

- Смотришь ли ты в глаза людям из зала, когда вы выступаете?

- Очень часто смотрю, но иногда не могу, потому что свет слепит. Вообще, я не боюсь смотреть людям в глаза. Кстати, посмотрев художественное кино про Элтона Джона, я в очередной раз пожалел, что не играю на фортепьяно. Я бы с большим удовольствием сам себе аккомпанировал. Это не в пику составу группы «Ногу свело!», но на каких-то концертах я бы садился и пел один. Если у меня будет когда-то досуг, то я научусь себе аккомпанировать на фортепьяно и смогу выступать один.

- Стоит ли ожидать новых экспериментов с музыкой в стиле диско, наподобие композиции «Шоппинг»?

- Да! К весне готовим новую песню «You look sexy», поскольку там будет пляжный сезон надвигаться. Вы в ней больше ни одного слова на английском не услышите, там все поется на разных языках – на польском, испанском, украинском и так далее. Делаем и видео на эту песню с аэробикой.

- К чему привязывалась песня «Из Алма-Аты»?

- Ни к чему и никогда эту песню не привязывал. То, что ее как-то привязала жизнь, я не знаю, хорошо это или плохо, но просто так случилось.

- У тебя было какое-то прозвище в детстве?

- Никогда и никакого не было, кроме одного - «Мэн». Так меня называли во дворе. А в школе у меня тусни не было.

- Как сейчас тебя называют ласково?

- Например, первый гитарист, с которым я играл до появления названия «Ногу свело!», Сережа Катасонов, иногда называл меня, с долей юмора, «Максимка». Мама называет меня мило «Максюша». Татоля (жена Татьяна – прим. ред.) называет - «Мака». Меня так прозвал Валентин Александрович Гнеушев, в свое время главный режиссёр Московского цирка. На фоне этого Таня меня еще иногда называет «Макака».





Группа «Ногу свело!» популярна на российской сцене с начала 1990-х годов. Лидер группы Максим Покровский не раз говорил о разноплановости стилей рок-музыки, которые представляет коллектив – поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, арт-панк, экспериментальный рок и другие. Песни «Ногу свело!» характеризует тонкий и местами циничный юмор, самоирония и смелость музыкального стиля.



