СМИ: Канье Уэст и Бьянка Цензори могут развестись
8 октября 202405:32
Рэпер Канье Уэст из США и его жена Бьянка Цензори могут развестись, сообщает TMZ.
Издание пишет, что пара сообщила своим близким о расставании, которое произошло несколько недель назад. Цензори поехала в Австралию, чтобы провести время с семьей. Известно, что Уэст планирует переехать в Токио и развестись с женой.
Ранее Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru