СМИ: Канье Уэст и Бьянка Цензори могут развестись

Рэпер Канье Уэст из США и его жена Бьянка Цензори могут развестись, сообщает TMZ.

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Издание пишет, что пара сообщила своим близким о расставании, которое произошло несколько недель назад. Цензори поехала в Австралию, чтобы провести время с семьей. Известно, что Уэст планирует переехать в Токио и развестись с женой.

Ранее Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ye
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