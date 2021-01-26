«Слетели под откос». Большое интервью группы Louna

Группа Louna в феврале представит свой новый альбом «Начало нового круга» большим концертом в Москве. Пластинку музыканты выпустили осенью 2020 года. Над лонгплеем коллектив работал в новых условиях, общаясь в основном по сети. Редакция НСН узнала у бас-гитариста группы Louna Виталия «Вита» Демиденко и барабанщика коллектива Леонида Кинзбурского, как идет подготовка к шоу и какие прогнозы артисты делают на 2021 год.

- Как идёт подготовка к концерту-презентации?



Вит: Подготовка идет полным ходом! Мы вовсю репетируем песни с нового альбома, вспоминаем старые, продумываем шоу и надеемся, что 20 февраля в Москве будет яркий праздник для всех, кто придет. И все будет круто.

- Появилась ли уже привычка «делать скидку» во всех своих планах на общую сложную ситуацию с концертами?

Вит: Как и у всех наших коллег, у нас уже появилась некая привычка в плане постоянного переноса концертов. Поэтому морально мы уже смирились с этим, достигнув стадии принятия, так что спокойно воспринимаем все невзгоды, связанные с отсутствием концертной деятельности и переносами концертов, надеясь на то, что в ближайшем будущем эта ситуация изменится, и мы снова будем ездить с гастролями по России и за ее пределами.

- Как изменилось отношение к общей ситуации с момента, как объявили «нерабочие дни» и к уже сегодняшнему дню?

Вит: Сначала мы, конечно, были шокированы и расстроены тем, что наш юбилейный тур внезапно оборвался, и все концерты прекратились. Мы как будто на поезде на полном ходу слетели под откос. Но спустя несколько месяцев мы как-то сумели это принять и заниматься дальше своей деятельностью, записывать новые песни, придумывать их, давать какие-то концерты, которые удается провести, и к сегодняшнему дню мы абсолютно готовы ко всему и спокойны.

- Альбом «Начало нового круга» был записан в период карантина, как проходила работа?

Вит: Работа проходила удаленно, это был наш первый опыт такого рода. Все музыканты, кроме барабанщика, записывались дома, результаты отправлялись нашему звукорежиссеру на сведение. Подготовка этого альбома целиком и полностью шла удаленно, но в целом, мы все остались довольны им и считаем, что он получился очень хорошим и качественным и по музыке, и по сыгранности. В процессе работы мы пользовались программой Guitar Pro для сверки наших партий, прописывая их в нотах и доводя до совершенства – это тоже очень благоприятно повлияло на качество звука на альбоме.



Леня: Основной костяк песен мы успели сделать еще до карантина, но косметические детали и подготовку непосредственно перед записью мы осуществляли уже удаленно друг от друга. Все готовились по домам, что происходило впервые за всю историю группы. На студию и репетиционную точку ездил только я, делая каждый день собянинские пропуска. Несмотря на все препятствия, нам удалось очень хорошо продумать все музыкальные детали, подготовиться и достойно записать этот альбом.



- Многие артисты и продюсеры уже заявляли о бедственном положении артистов в нынешней ситуации. Кого вы больше поддерживаете: тех, кто говорит, что музыканты скоро «вымрут» или тех, кто настроен оптимистично?

Вит: Мы никого не поддерживаем, в этом у нас есть своя точка зрения. Мы живем, и ничто нам не может помешать делать музыку – мы продолжаем ей заниматься, и это самое главное. У нас есть творческая жажда, и пока мы все амбициозны и творчески активны, у нас нет проблем, и мы не собираемся умирать. А вообще, я думаю, что этот локдаун и отсутствие концертов отсеет случайных людей в этой сфере, которые хотели получить все быстро и сразу. Останутся самые стойкие и стержневые группы, которых ничто не может сломить, в которых люди – это музыканты, творческие личности, собравшиеся вместе, чтобы воплощать какие-то творческие идеи, а не ловить хайпы или получать с этого большие финансы. Он покажет тех, для кого фраза «не в деньгах счастье» является главной.

Леня: У всех разные ситуации. Когда Пригожин и Валерия жалуются на бедственное положение, то это смешно. Но музыкантам, которые живут без газпромовских корпоративов, конечно же, пришлось тяжело.

- Все с нетерпением ждали ухода 2020 года, какие у вас самих прогнозы и мысли по поводу 2021 года, будет ли лучше?

Вит: Для нас, как для всех здравомыслящих людей, новый год – это не какое-то фантастическое событие, делящее эпохи на «до» и «после», а просто один из дней года. И 20-й год мог бы длиться не 365 дней, а 1000 дней и продолжаться до сих пор. Поэтому особой радости, что он закончился нет, но мы с надеждой смотрим в будущее, следим за успехами врачей и ждем, когда ситуация выправится в лучшую сторону, и мы все вздохнем уже более менее свободно.



Леня: Как минимум, будет по-другому. Мы уже сейчас видим, что 21-й год начался нелегко, но есть положительная динамика, если мы сейчас говорим о концертной и о эпидемиологической истории.

- В шутку некоторые музыканты уже примеряли к себе другие профессии. Вы ещё об этом не думали?

Вит: Мы занимаемся любимым делом и будем продолжать им заниматься. Кто-то из нас, конечно, подстроился под ситуацию. Лу (Солистка группы Louna Лусинэ Геворкян - прим. НСН), например, возобновила преподавание вокала дистанционно, у нее сейчас очень много учеников. Когда у нас были активные гастроли, и вообще жизнь была прежней, она все время это откладывала и на многочисленные просьбы разных людей, которые хотели заниматься, отвечала, что у нее физически нет на это времени. А после начала пандемии она стала давать уроки вокала, и люди, которые годами ждали того, чтобы поучиться у нее, наконец получили эту возможность. Если говорить о непрямой деятельности музыканта, то Лу реализовывает себя как педагог. Наш гитарист Иван Килар также дает уроки игры на гитаре и по работе в музыкальных редакторах. Остальные участники группы занимались и занимаются музыкой: созданием мелодий и текстов.



Леня: Если честно, то нет. Концертов нет, но творческих задач очень много. Мы постоянно что-то делаем и никогда не останавливаемся.



- Каких ещё премьер клипов/синглов ждать поклонникам в ближайшее время?

Вит: В этом году у нас в планах выпуск акустического альбома. В данный момент идет его запись. Мы никуда не спешим, так как у нас только что вышел наш электрический альбом. Но все же планируем выпустить его этой весной, поэтому скоро ожидается большой релиз. Наверное, будут еще какие-то клипы, это пока в процессе обсуждения.

