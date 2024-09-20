Кайли Миноуг анонсировала новый альбом «Tension II»
Кайли Миноуг анонсировала новый альбом. В своих соцсетях она заявила, что пластинка «Tension II» выйдет 18 октября на лейбле BMG.
По её словам, в новый релиз, который станет продолжением альбома «Tension» 2023 года, войдут 13 треков, девять из которых будут абсолютно новыми, а ещё четыре - это уже выходившие композиции, в том числе дуэт с Sia «Dance Alone».
Также Миноуг добавила, что первый сингл с нового альбома, который называется «Lights, Camera, Action», увидит свет 27 сентября.
Ранее вокалистка группы No Doubt Гвен Стефани заявила, что её новый сольный альбом «Bouquet» выйдет 15 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Кайли Миноуг анонсировала новый альбом «Tension II»
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