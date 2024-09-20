Кайли Миноуг анонсировала новый альбом «Tension II»

По её словам, в новый релиз, который станет продолжением альбома «Tension» 2023 года, войдут 13 треков, девять из которых будут абсолютно новыми, а ещё четыре - это уже выходившие композиции, в том числе дуэт с Sia «Dance Alone».

Также Миноуг добавила, что первый сингл с нового альбома, который называется «Lights, Camera, Action», увидит свет 27 сентября.

Ранее вокалистка группы No Doubt Гвен Стефани заявила, что её новый сольный альбом «Bouquet» выйдет 15 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».