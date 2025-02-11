Швыдкой: Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»
Более 20 стран уже подтвердили своё участие в конкурсе «Интервидение». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что участие Китая, Бразилия, Азербайджан, Белоруссии и Киргизии говорит о том, что у конкурса «большие шансы на удачу».
«Я не назвал кубинцев, я не назвал ещё ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия», - добавил Швыдкой.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов допустил, что конкурс «Интервидение» может стать своеобразным аналогом «Евровидения» для государств, входящих в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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