Швыдкой: Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

Он отметил, что участие Китая, Бразилия, Азербайджан, Белоруссии и Киргизии говорит о том, что у конкурса «большие шансы на удачу».

«Я не назвал кубинцев, я не назвал ещё ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия», - добавил Швыдкой.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов допустил, что конкурс «Интервидение» может стать своеобразным аналогом «Евровидения» для государств, входящих в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

