K-Pop группа выпустила кавер на «Тополиный пух»

Уточняется, что K-Pop коллектив приехал в Москву для участия в новом проекте «ВКонтакте» — «Включай скорее». В его рамках были записаны кавер-версии хитов разных лет, которые слушателям представили в стенах Российской государственной библиотеки - знаменитой Ленинке.

«Когда нам сказали, что нужно будет сделать ремейки пяти русских песен, мы, конечно, очень сильно удивились и даже не могли представить, какой предстоит масштаб работы», - заявил вокалист коллектива Хо Вон.

Отмечается, что всего в альбом вошло пять треков, в том числе «Самая-самая» Егора Крида, которая настолько понравилась участникам W24, что они решили перепеть её ещё и на корейском языке.

Ранее король Великобритании Карл III вручил участницам корейской женской поп-группы Blackpink Ордена Британской империи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

