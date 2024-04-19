K-Pop группа выпустила кавер на «Тополиный пух»
Южнокорейская группа W24 выпустила кавер-версию хита коллектива «Иванушки International» «Тополиный пух». Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что K-Pop коллектив приехал в Москву для участия в новом проекте «ВКонтакте» — «Включай скорее». В его рамках были записаны кавер-версии хитов разных лет, которые слушателям представили в стенах Российской государственной библиотеки - знаменитой Ленинке.
«Когда нам сказали, что нужно будет сделать ремейки пяти русских песен, мы, конечно, очень сильно удивились и даже не могли представить, какой предстоит масштаб работы», - заявил вокалист коллектива Хо Вон.
Отмечается, что всего в альбом вошло пять треков, в том числе «Самая-самая» Егора Крида, которая настолько понравилась участникам W24, что они решили перепеть её ещё и на корейском языке.
Ранее король Великобритании Карл III вручил участницам корейской женской поп-группы Blackpink Ордена Британской империи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru