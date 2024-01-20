В Северной Корее подростков отправили на 12 лет каторги за k-pop

На видео сняты дети в медицинских масках. Происходит публичный процесс. Мальчикам надевают наручники. Действие происходит на сдадионе, где присутствует множество зрителей.

Это позволяет предполагать, что события происходили во время пандемии COVID, отмечает Reuters.



Ранее за просмотр южнокорейских фильмов и прослушивание музыки в Северной Корее подростков отправляли в молодежные трудовые лагеря не более, чем на пять лет, передает Би-би-си. В 2020 году власти КНДР ввели закон, в соответствии с которым наказание ужесточается вплоть до смертной казни, напоминает РБК.

Это связано со стремлением руководства страны сохранить уважение к северокорейского лидера Ким Чен Ына, пояснил собеседник Би-Би-Си.

Ранее 24-летний певец стиля K-pop, актер Ли Джихан скончался в результате массовой давки 29 октября в центре Сеуле во время празднования Хеллоуина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Entertainment News.

