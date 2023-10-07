K-pop-группа Stray Kids анонсировала мини-альбом Rock-Star
7 октября 202318:33
Южнокорейская K-pop-группа Stray Kids выпустит EP «Rock-Star» 10 ноября.
Артисты опубликовали трейлер-пролог к грядущему релизу. В видео показано, как ребенок готовится выйти на сцену вместе с другими юными трубачами.
Накануне группа LaScala выпустила новую песню и клип. Новая работа называется "Против ветра". В песне поется о том, что пора оставить худшее позади и отдаться тому, что ждет там, за линией горизонта. Послушать новую композицию и посмотреть клип можно в «Радиоточке НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru