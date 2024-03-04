Израиль заставили изменить текст песни для «Евровидения»

В частности, речь идёт о строчках «Я всё ещё мокрая от октябрьского дождя» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них». Они описывают атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль, которая произошла 7 октября 2023 года.

Критики решили, что это звучит как политическое высказывание, что запрещено правилами. Израильская сторона пообещала представить новый вариант текста песни в ближайшие дни.

Ранее организаторы конкурса «Евровидение» отказались исключить Израиль из числа участников на фоне боевых действий в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».