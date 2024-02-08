Финалистка шоу «Голос. Дети» представит Израиль на «Евровидении»

Двадцатилетняя исполнительница переехала из Израиля в Россию в возрасте 13 лет, однако два года назад вернулась на родину. Возможность выступить на «Евровидении» она получила благодаря победе на конкурсе HaKokhav HaBa. Финальной песней для участия в соревновании Голан выбрала композицию I Don't Want To Miss A Thing группы Aerosmith.

В 2015 году девушка принимала участие в российском отборе на «Детское Евровидение», однако смогла занять лишь пятое место. В 2018 она попала в шоу «Голос. Дети» в команду Пелагеи и смогла дойти до финала. Позже выступала в группе COSMOS girls, которую продюсирует Григорий Лепс.

Ранее более тысячи артистов в Швеции поддержали петицию против участия представителей Израиля в предстоящем «Евровидении». По их мнению, израильтяне не могут принимать участие в конкурсе на фоне военного конфликта, который продолжается в секторе Газа. Однако организаторы конкурса решили не дисквалифицировать страну, напоминает «Радиоточка НСН».

