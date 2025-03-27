Из «Яндекс.Музыки» удалили четыре трека Noize MC

Песни рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) были удалены с сервиса «Яндекс.Музыка». Об этом сообщает Forbes.

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Речь идёт о треках «Не все дома», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро», а также песне «Криокамеры», которая записана при участии Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом).

«Яндекс.Музыка» получила официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к ряду треков исполнителя Noize MC», - цитирует издание представителей платформы.

Ранее по требованию Роскомнадзора на «Яндекс. Музыке» был заблокирован альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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