Из «Яндекс.Музыки» удалили четыре трека Noize MC
Песни рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан в России иноагентом) были удалены с сервиса «Яндекс.Музыка». Об этом сообщает Forbes.
Речь идёт о треках «Не все дома», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро», а также песне «Криокамеры», которая записана при участии Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом).
«Яндекс.Музыка» получила официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к ряду треков исполнителя Noize MC», - цитирует издание представителей платформы.
Ранее по требованию Роскомнадзора на «Яндекс. Музыке» был заблокирован альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru