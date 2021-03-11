Из эфира в Clubhouse в эфир на НАШЕ Радио

НАШЕ Радио идет в ногу со временем и 9 марта состоялся дебютный эфир радиостанции в социальный сети Clubhouse, которая сейчас набирает популярность по всему миру.

Комната с темой «Худсовет: Как попасть в ротацию на НАШЕ Радио» была посвящена теме творчества молодых исполнителей и тому, как этим самым исполнителям «пробиться» в радиоэфиры, что такое «хит», как его создать и донести до своей аудитории.

Экспертами «Худсовета» помимо музыкальной редакции радиостанции стали представители музыкальной индустрии – Дмитрий «Снэйк» Хакимов («НАИВ», «Глеб Самойлоff & The MATRIXX», «МЭD DОГ») и Нейромонах Феофан. Худсовет разобрал песни пяти исполнителей (выбранные из многочисленных заявок, которые приходили в официальный канал НАШЕго Радио в Telegram) и дали ценные советы для дальнейшего развития. А один из участников, группа «Электрофорез» с песней «Зло», настолько зацепил, как музыкальную редакцию НАШЕго Радио, так и музыкальных экспертов, что, собрав восторженные отзывы, отправился прямиков в ротацию радиостанции.

После эфира Дмитрий «Снэйк» Хакимов поделился эмоциями от участия в «Худсовете» со своими подписчиками в Instagram:

"Вчера у меня произошло два любопытных события! Во первых я, наконец-то, зарегистрировался в соцсети «Clubhouse», в так называемом drop-in audio chat! Во-вторых, принял участие, в качестве музыкального эксперта, в «Худсовете» Нашего Радио в этом самом Clubhouse! В отличной компании оценивали пять композиций, присланных начинающими, и уже опытными, артистами!"

Для себя, из пяти прослушанных на Худсовете артистов, я отметил двух, безусловно являющихся, на мой вкус, яркими и харизматичным. Это певица Юля Скандал и дарк синтипоп группа «Электрофорез»! Я не слышал, до вчерашнего дня, этих ребят, и теперь с удовольствием буду следить за их карьерой! Ну и окажу поддержку, если таковая потребуется!

Новая комната "Нашего Радио" в Clubhouse стала отличным источником информации для начинающих исполнителей, причем не только играющих в формате НАШЕго Радио. Однозначно, такой формат «музыкального отбора» получит своё продолжение.