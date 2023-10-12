Ивлеева объявила о выходе её первой песни

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева объявила о выходе её первой песни. Об этом она известила своих поклонников в соцсетях.

«Новая Матильда?»: Минкультуры и РПЦ ополчились на «Монастырь» с Ивлеевой

Ивлеева подчеркнула, что песенный дебют новой исполнительницы состоится в четверг, 12 октября.

«Так, не орать! Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров, просто cooming soon полнейший», — написала она.

Ранее общественники пожаловались на курение блогера Ивлеевой в кадре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СоцсетиПремьераПесняБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры