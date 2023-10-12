Ивлеева объявила о выходе её первой песни
12 октября 202315:32
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева объявила о выходе её первой песни. Об этом она известила своих поклонников в соцсетях.
Ивлеева подчеркнула, что песенный дебют новой исполнительницы состоится в четверг, 12 октября.
«Так, не орать! Ваша госпожа, слуга и рабыня (я) выпускает свой первый трек! Никаких больше спойлеров, просто cooming soon полнейший», — написала она.
Ранее общественники пожаловались на курение блогера Ивлеевой в кадре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru