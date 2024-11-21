Итальянский композитор вслед за Аль Бано заявил о готовности выступить в Донбассе
Итальянский композитор и дирижер Роберто Молинелли заявил о готовности приехать с концертом в Донбасс. В эксклюзивном интервью НСН он выразил надежду, что его выступление поспособствует улучшению ситуации и установлению мира в регионе.
Роберто Молинелли является главным приглашенным дирижером симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», с которым он сотрудничает уже более десяти лет.
«Я никогда не был ни в Донбассе, ни на Украине, но убежден, что обязан делиться своим творчеством с людьми. Музыка приносит мир. Если мое выступление поспособствует улучшению ситуации, то я готов приехать. Почему бы и нет? Если предложат сделать это для того, чтобы принести с собой добро, то я готов сделать это вместе с коллегами - музыкантами оркестра «Русская филармония». И если Аль Бано хочет приехать с посылом, который поспособствует миру в регионе, то я его полностью поддерживаю», - сказал Молинелли.
Ранее с аналогичным заявлением выступил итальянский эстрадный певец Аль Бано, заявив, что «с удовольствием» выступил бы в Донбассе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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