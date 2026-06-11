Директор Буйнова рассказал о здоровье артиста на фоне слухов об инсульте

Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о микроинсульте у певца. Об этом представитель артиста заявил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пудовкина, с исполнителем все прекрасно, а распространенные сведения не соответствуют действительности. Директор также выразил мнение, что обсуждение здоровья знаменитостей выглядит неэтично в нормальном информационном обществе.

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Представитель артиста добавил, что 11 июня Буйнов запланирован концерт с участием его внуков. Кроме того, во сегодня певец должен работать в качестве члена жюри одного из телевизионных проектов.

«Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать», — добавил представитель Буйнова.

Ранее СМИ сообщили, что 76-летний Александр Буйнов недавно пережил ишемический инсульт, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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