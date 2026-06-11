Директор Буйнова рассказал о здоровье артиста на фоне слухов об инсульте
Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о микроинсульте у певца. Об этом представитель артиста заявил в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Пудовкина, с исполнителем все прекрасно, а распространенные сведения не соответствуют действительности. Директор также выразил мнение, что обсуждение здоровья знаменитостей выглядит неэтично в нормальном информационном обществе.
Представитель артиста добавил, что 11 июня Буйнов запланирован концерт с участием его внуков. Кроме того, во сегодня певец должен работать в качестве члена жюри одного из телевизионных проектов.
«Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать», — добавил представитель Буйнова.
Ранее СМИ сообщили, что 76-летний Александр Буйнов недавно пережил ишемический инсульт, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без резких движений: Как дистанционный техосмотр упростит жизнь россиян
- Аналитики раскрыли рост трат россиян на стоматологию
- Трамп отменил удары по Ирану на фоне согласования сделки
- Директор Буйнова рассказал о здоровье артиста на фоне слухов об инсульте
- Mia Boyka раскрыла неожиданную причину популярности песни «Экспонат»
- Владелец пекарни «Машенька» оценил состояние бизнеса после обращения к Путину
- Гендиректором МХАТ назначили Ларису Вильясте
- Безруков без Б: Что стоит за сменой директора МХАТа
- Терапевт назвала россиянам первые признаки теплового удара
- В России раскрыли новую схему мошенничества с оповещениями о БПЛА