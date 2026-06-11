Директор Буйнова рассказал о здоровье артиста на фоне слухов об инсульте

Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о микроинсульте у певца. Об этом представитель артиста заявил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пудовкина, с исполнителем все прекрасно, а распространенные сведения не соответствуют действительности. Директор также выразил мнение, что обсуждение здоровья знаменитостей выглядит неэтично в нормальном информационном обществе.