«Трудно и эмоционально, и физически»: Крикалев о новом рекорде по пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко установит рекорд по суммарной длительности космических полетов после того, как вернется на Землю с миссии, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», герой Советского Союза и России, летчик-космонавт Сергей Крикалев в разговоре с НСН. Он также рассказал о реабилитации космонавтов после полетов.

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме тысячу суток. Сейчас он находится на Международной космической станции (МКС) с пятой – и самой продолжительной для него миссией (263-е сутки). Крикалев отметил, что Кононенко превысит результат предыдущего рекордсмена на еще больший показатель.