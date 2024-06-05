«Трудно и эмоционально, и физически»: Крикалев о новом рекорде по пребыванию в космосе
Штатная реабилитация космонавтов после возвращения на Землю идет порядка полутора-двух месяцев, а отдельные последствия чувствуются еще дольше, отметил в эфире НСН Сергей Крикалев.
Космонавт Олег Кононенко установит рекорд по суммарной длительности космических полетов после того, как вернется на Землю с миссии, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», герой Советского Союза и России, летчик-космонавт Сергей Крикалев в разговоре с НСН. Он также рассказал о реабилитации космонавтов после полетов.
Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко стал первым в мире человеком, пробывшим на околоземной орбите в сумме тысячу суток. Сейчас он находится на Международной космической станции (МКС) с пятой – и самой продолжительной для него миссией (263-е сутки). Крикалев отметил, что Кононенко превысит результат предыдущего рекордсмена на еще больший показатель.
«Это еще не рекорд, рекорд будет, когда он закончит полет. С точки зрения рекорда – это технически неправильно… Это как бегун: бежит по графику рекордному, хотя до финиша еще не добежал. Он действительно превысил достижение предыдущего рекордсмена – Гены Падалки. Но цифра рекорда будет зафиксирована тогда, когда он приземлится. У нас были люди, которые год летали на «Мире», а также люди, которые больше года летали на «Мире» – Поляков (Валерий – ред. НСН) летал 14 месяцев подряд. Это трудно и физически, и эмоционально», – сказал Крикалев.
Он отметил, что штатная реабилитация космонавтов после возвращения на Землю идет порядка полутора-двух месяцев.
«Штатная реабилитация для возврата к нормальным условиям идет порядка полутора-двух месяцев. Отдельные последствия чувствуются еще дольше... Мы до конца еще этого не знаем, сейчас пока набирается статистика на длительных полетах», – указал собеседник НСН.
Крикалев также рассказал, что между полетами должно пройти не менее трех лет, чтобы космонавт смог снова отправиться на миссию.
«Сама подготовка к окончательной тренировке в составе экспедиции занимает порядка полутора лет, поэтому по окончании реабилитации и отпусков, которые за это время накапливаются у человека… Все равно потом полтора-два года подготовки. Поэтому время между полетами, как правило, бывает где-то не менее трех лет. Редко бывает, что чуть меньше», – добавил Крикалев.
Российский космонавт Геннадий Падалка установил абсолютный мировой рекорд по суммарной продолжительности полетов в 2015 году. Тогда, 27 марта, Падалка стартовал на МКС в свой пятый космический полет, имея общий суммарный налет в 710 дней. Уже 29 июня он побил мировой рекорд, установленный Сергеем Крикалевым, который за шесть космических полетов – на российской станции «Мир» и далее на МКС — отработал 803 дня, 9 часов и 41 минуту, передает «Радиоточка НСН».
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