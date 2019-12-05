Испытай удачу! Новый год на Мальдивах от радио JAZZ 89.1 FM
Единственная в России джазовая радиостанция JAZZ 89.1 FM в преддверии Нового года запускает розыгрыш поездки на Мальдивы. С 9 по 27 декабря слушатели радиостанции в утреннем, дневном и вечернем эфире смогут посостязаться за путешествие на двоих в отель Fairmont на острове Sirru Fen Fushi на семь ночей.
Для этого необходимо настроиться на волну радио JAZZ 89.1 FM, где будут звучать тематические вопросы, оперативно прислать смс-ответ на короткий норме 6556 с ключевым словом «ДЖАЗ». Первые десять счастливчиков ежедневно будут попадать в шорт-лист участников финального розыгрыша путешествия на Мальдивы 27 декабря.
Победителей ожидает новый эксклюзивный остров-курорт Шавияни атолла Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi. Отличительной чертой которого считается изумительный пляж с белоснежным песков, что подтверждает название курорта – с местного языка дхивеки Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi переводится как «секретный подводный остров».
Из аэропорта на новогодний рай от радио JAZZ доставят на гидросамолете, с которого можно будет лицезреть одну из самых больших лагун на Мальдивских островах площадью в 600 га. Кроме природных мест релакса и развлечений – дайвинг, риф протяженностью в 9 км – курорт предоставляет 200-метровый бассейн, объединяющий бар Onu Onu и спа-центр Willow Stream Spa. Кроме того, вблизи находится музей подводных скульптур британского художника Джейсона Тейлора, который признан одним из лучших среди 25 чудес света по версии журнала National Geographic.
С условиями конкурса и порядком получения приза можно ознакомиться на сайте радио JAZZ 89.1 FM.
Ранее НСН сообщала, что радио JAZZ 89.1 FM запускает уникальный проект, который несомненно вдохновит радиослушателей и любителей самого популярного зимнего развлечения. 23 ноября в саду «Эрмитаж» открылся самый уютный «JAZZ каток» Москвы площадью 900 кв. м. Особенную ауру бесспорно создаст душевная музыка радиостанции и романтическая вечерняя иллюминация сада.
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