Испытай удачу! Новый год на Мальдивах от радио JAZZ 89.1 FM

Победителей ожидает новый эксклюзивный остров-курорт Шавияни атолла Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi. Отличительной чертой которого считается изумительный пляж с белоснежным песков, что подтверждает название курорта – с местного языка дхивеки Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi переводится как «секретный подводный остров».

Из аэропорта на новогодний рай от радио JAZZ доставят на гидросамолете, с которого можно будет лицезреть одну из самых больших лагун на Мальдивских островах площадью в 600 га. Кроме природных мест релакса и развлечений – дайвинг, риф протяженностью в 9 км – курорт предоставляет 200-метровый бассейн, объединяющий бар Onu Onu и спа-центр Willow Stream Spa. Кроме того, вблизи находится музей подводных скульптур британского художника Джейсона Тейлора, который признан одним из лучших среди 25 чудес света по версии журнала National Geographic.

С условиями конкурса и порядком получения приза можно ознакомиться на сайте радио JAZZ 89.1 FM.

Ранее НСН сообщала, что радио JAZZ 89.1 FM запускает уникальный проект, который несомненно вдохновит радиослушателей и любителей самого популярного зимнего развлечения. 23 ноября в саду «Эрмитаж» открылся самый уютный «JAZZ каток» Москвы площадью 900 кв. м. Особенную ауру бесспорно создаст душевная музыка радиостанции и романтическая вечерняя иллюминация сада.

