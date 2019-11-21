Радио JAZZ 89.1 FM открывает романтичный каток в саду «Эрмитаж»

Настала пора вспомнить про свои любимые коньки. Радио JAZZ 89.1 FM запускает уникальный проект, который несомненно вдохновит радиослушателей и любителей самого популярного зимнего развлечения. В субботу, 23 ноября, в саду «Эрмитаж» откроет лёд самый уютный «JAZZ каток» Москвы площадью 900 кв. м. Особенную ауру бесспорно создаст душевная музыка радиостанции и романтическая вечерняя иллюминация сада.

В день открытия уже с 18.00 всех посетителей «JAZZ каток» будет встречать музыкальный коллектив JAZZBERRY - новый проект от создателей легендарного и уже нашумевшего шоу-оркестра BIG CITY SHOW. В составе JAZZBERRY неподражаемая солистка Ольга Шитова и композитор Андрей Марухин.

Начала работы романтичного ледового катка ждут не только взрослые, но и дети. Еще бы, ведь катание на коньках - прекрасное развлечение для всей семьи. Приятным дополнением к субботнему празднику станет показательная программа звездной фигуристки Анастасии Гребёнкиной, открывшей собственную «Школу фигурного катания». Знаменитая фигуристка выступит со своей командой, лично проведёт мастер-классы и продемонстрирует конкурсное катание.

Кроме того, посетители «JAZZ каток» смогут поучаствовать в конкурсах и играх на льду, у каждого будет шанс выиграть призы и получить подарки от Радио JAZZ 89.1 FM.

«JAZZ каток» вмещает около 200 человек для единовременного катания. Стоимость проката коньков - 200 руб./час, каждый последующий 100 руб./час. В прокате можно взять коньки от 25 до 47 размера. На территории ледового катка расположилось кафе в отапливаемом павильоне площадью 100 кв.м, где можно комфортно расположиться и перекусить горячими закусками. Важно! Площадка оборудована обогреваемыми туалетами.







