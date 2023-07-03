Исполнение песни на рок-фестивале в РФ прервали из-за возможной дискредитации армии
Один из организаторов рок-фестиваля «Рокот над Ильменем» под Великим Новгородом Александр Рыжков заявил, что в ходе мероприятия было прервано выступление местной группы «Смена», сообщает РБК.
По его словам, в тексте была строчка со словом «война», поэтому исполнение прервали, чтобы музыканты не попали под статью о дискредитации Вооружённых сил РФ.
«Был такой инцидент. Строчка «В стране мечты никто не желает войны...» немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — пояснил Рыжков.
Он добавил, что участники фестиваля подписывали соглашение, в котором был пункт о запрете дискредитации российской армии.
Начальник управления пресс-службы губернатора Нижегородской области Николай Шестаков в свою очередь подчеркнул, что после остановки выступления участники «Смены» вели себя достойно, не став портить зрителям праздник.
Ранее Сергей Галанин и группа «СерьГа» презентовали новый альбом под названием «Тебя не сломать» с композициями на военную тему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru