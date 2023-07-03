Исполнение песни на рок-фестивале в РФ прервали из-за возможной дискредитации армии

По его словам, в тексте была строчка со словом «война», поэтому исполнение прервали, чтобы музыканты не попали под статью о дискредитации Вооружённых сил РФ.

«Был такой инцидент. Строчка «В стране мечты никто не желает войны...» немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — пояснил Рыжков.

Он добавил, что участники фестиваля подписывали соглашение, в котором был пункт о запрете дискредитации российской армии.

Начальник управления пресс-службы губернатора Нижегородской области Николай Шестаков в свою очередь подчеркнул, что после остановки выступления участники «Смены» вели себя достойно, не став портить зрителям праздник.

Ранее Сергей Галанин и группа «СерьГа» презентовали новый альбом под названием «Тебя не сломать» с композициями на военную тему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

