Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдову

Российский певец с грузинскими корнями Ираклий Пирцхалава заявил, что пограничники не пустили его в Молдавию. Об этом сообщает телеканал ТВ-5 в Кишеневе.

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Известно, что артист прилетел в республику по приглашению, чтобы выступить на праздничных мероприятиях в Оргееве в связи с победой на выборах мэра города представительницы оппозиции Татьяны Кочу.

Пограничники запретили артисту въезд без объяснения причин.

«По какой-то причине сверху было дано указание не пускать. Пограничники просили меня не обижаться и обязательно возвращаться. То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз именно на эти события», — пожаловался Пирцхалава.

Он также заметил, что не понял, какую угрозу мог нести, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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