Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдову

Известно, что артист прилетел в республику по приглашению, чтобы выступить на праздничных мероприятиях в Оргееве в связи с победой на выборах мэра города представительницы оппозиции Татьяны Кочу.Пограничники запретили артисту въезд без объяснения причин.«По какой-то причине сверху было дано указание не пускать. Пограничники просили меня не обижаться и обязательно возвращаться. То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз именно на эти события», — пожаловался Пирцхалава.

Он также заметил, что не понял, какую угрозу мог нести, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

