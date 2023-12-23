Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдову
23 декабря 202318:04
Российский певец с грузинскими корнями Ираклий Пирцхалава заявил, что пограничники не пустили его в Молдавию. Об этом сообщает телеканал ТВ-5 в Кишеневе.
Известно, что артист прилетел в республику по приглашению, чтобы выступить на праздничных мероприятиях в Оргееве в связи с победой на выборах мэра города представительницы оппозиции Татьяны Кочу.
Пограничники запретили артисту въезд без объяснения причин.
«По какой-то причине сверху было дано указание не пускать. Пограничники просили меня не обижаться и обязательно возвращаться. То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз именно на эти события», — пожаловался Пирцхалава.
Он также заметил, что не понял, какую угрозу мог нести, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru