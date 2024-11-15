Йоко Оно вернут похищенные часы Джона Леннона

Дорогие часы Джона Леннона, которые были похищены после его смерти, вернут вдове музыканта Йоко Оно. Об этом сообщает Reuters.

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Речь идёт о часах Patek Philippe, стоимость которых оценивается в 4,5 млн долларов. Оно подарила их Леннону на его 40-летие. На обратной стороне циферблата из 18-каратного золота есть надпись «(Just Like) Starting Over Love Yoko 10.9.1980 NYC» — это строчка из песни и дата юбилея.

В материалах суда говорится, что о краже часов Оно узнала только в 2014 году. До этого момента они переходили из рук в руки и переезжали из страны в страну.

Последним «владельцем» оказался проживающий в КНР гражданин Италии. С просьбой установить реальную стоимость Patek Philippe он обратился в женевскую компанию, которая узнала похищенные часы Леннона. Об этом был проинформирован суд, который постановил, что часы принадлежат вдове экс-битла.

Ранее в российский музей вернули похищенную 30 лет назад виолончель XVII века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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