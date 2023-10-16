«Именное дерево»: The Hatters поедут озеленять Крым

Группа The Hatters сообщила, что 28 октября даст концерт в Судаке, а также примет участие в озеленении Крыма.

«Мы едем на "Зелёный фестиваль Таврида.АРТ" в Крым. Будем сажать именное дерево The Hatters», - пояснили музыканты.

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Вход на концерт будет бесплатным. По данным организаторов, в мероприятии также примут участие Хабиб и другие артисты.

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко ранее представил НСН гид по злачным местам Санкт-Петербурга.

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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