«Именное дерево»: The Hatters поедут озеленять Крым
16 октября 202319:51
Группа The Hatters сообщила, что 28 октября даст концерт в Судаке, а также примет участие в озеленении Крыма.
«Мы едем на "Зелёный фестиваль Таврида.АРТ" в Крым. Будем сажать именное дерево The Hatters», - пояснили музыканты.
Вход на концерт будет бесплатным. По данным организаторов, в мероприятии также примут участие Хабиб и другие артисты.
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко ранее представил НСН гид по злачным местам Санкт-Петербурга.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru