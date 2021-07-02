Imagine Dragons осенью представят новый альбом
2 июля 202118:41
Группа Imagine Dragons анонсировала выход пятого студийного альбома. Пластинка будет носить название «Mercury - Act 1» и выйдет 3 сентября 2021 года.
Вместе с анонсом лонгплея артисты представили очередную новинку – сингл «Wrecked».
Судя по всему, новая песня войдет в грядущий альбом коллектива, так же как и представленные ранее треки «Follow You» и «Cutthroat».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru