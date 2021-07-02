Imagine Dragons осенью представят новый альбом

Группа Imagine Dragons анонсировала выход пятого студийного альбома. Пластинка будет носить название «Mercury - Act 1» и выйдет 3 сентября 2021 года.

Вместе с анонсом лонгплея артисты представили очередную новинку – сингл «Wrecked».

Судя по всему, новая песня войдет в грядущий альбом коллектива, так же как и представленные ранее треки «Follow You» и «Cutthroat».

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Фото: Instagram/imaginedragons
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