Imagine Dragons летом приедут в Россию
Группа Imagine Dragons анонсировала даты европейской части своего мирового тура «Mercury». Планируется, что большие концерты коллектива пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 7 июня соответственно.
В столице команда сыграет на Большой Спортивной Арене «Лужники», а в Петербурге концерт пройдет на площадке «Газпром Арена».
Организаторы уже предупреждают, что для входа на концерт в северной столице зрителям понадобится активный QR-код. По московскому концерту пока такой информации нет.
В последний раз группа Imagine Dragons приезжала в Россию три года назад.
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