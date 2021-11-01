Imagine Dragons летом приедут в Россию

Группа Imagine Dragons анонсировала даты европейской части своего мирового тура «Mercury». Планируется, что большие концерты коллектива пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 7 июня соответственно.

В столице команда сыграет на Большой Спортивной Арене «Лужники», а в Петербурге концерт пройдет на площадке «Газпром Арена».

Организаторы уже предупреждают, что для входа на концерт в северной столице зрителям понадобится активный QR-код. По московскому концерту пока такой информации нет.

В последний раз группа Imagine Dragons приезжала в Россию три года назад.

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Фото: Instagram/imaginedragons
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