Илья Лагутенко анонсировал выход песни на стихи Осипа Мандельштама
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко принял участие в проекте, посвященном 130-летию поэта Осипа Мандельштама. Уже завтра, 14 января, выйдет в свет альбом «Сохрани мою речь навсегда», где артисты представят песни на стихи поэта.
Илья Лагутенко совместно с музыкантом Кудамир Катица (Олег Леман) записали трек на стихотворение «Раковина». Своими впечатлениями о работе над песней, музыкант рассказала у себя в Instagram.
«Мы начинали работу с другого стихотворения, но никак не получалось выстроить связь времён. Шла очередная бессонная ночь, мы топтались на месте. Решили открыть сборник ещё раз и подумать, какое стихотворение отвечало бы настроению каждого из нас в этот самый момент. Выбрали «Раковину», сделали дубль и разошлись. Потом ещё несколько дней пробовали разные тексты, но остановились всё-таки на ней», - написал Лагутенко.
В проекте так же приняли участие Noise MC, Tequilajazzz, группа «Порнофильмы», Iowa, Леонид Агутин и многие другие.
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