Более половины россиян выступили против использования ИИ в искусстве

Значительная часть опрошенных связывает внедрение ИИ в креативные процессы с ухудшением культурного уровня — такую позицию заняли 60% участников исследования. При этом четверть респондентов (28%) полагают, что влияние технологий зависит от того, насколько широко их применяют, а 12% вовсе не усматривают в этом рисков для культуры.

Восприятие нейросетей заметно варьируется в зависимости от вида искусства. Наибольшую готовность принять технологии россияне демонстрируют в архитектуре (33%) и кинематографе (32%). К музыке, созданной ИИ, лояльны 25% опрошенных. Куда менее охотно респонденты одобряют применение нейросетей в живописи (18%), литературе (11%) и театре (10%).

Исследование затронуло и способность слушателей распознавать треки, сгенерированные нейросетями. Почти половина участников (46%) признаются, что могут отличить такие композиции лишь эпизодически. 28% уверены в своей способности безошибочно определять нейротреки, тогда как 26% вообще не замечают разницы. При этом подавляющее большинство (77%) не добавляют музыку, созданную ИИ, в свои плейлисты.

Особенно остро россияне реагируют на обработку классики с помощью нейросетей: 22% категорически не готовы слушать такие версии. Неприятие также заметно в отношении авторской песни (15%), шансона (12%) и рока (11%). Примерно на одном уровне находится нежелание слышать в исполнении ИИ джаз и панк (по 9,2%), а также блюз (9%).

Готовность доплачивать за контент, созданный исключительно человеком, оказалась довольно сдержанной: лишь 37% респондентов согласны на дополнительные траты, тогда как большинство (63%) не готовы переплачивать за «человеческий» труд.

При этом в вопросе маркировки контента мнения практически совпали: 93% россиян убеждены, что произведения, в создании которых участвовал ИИ, должны быть как‑то выделены среди остального творческого контента.

Режиссер Гарри Бардин, получивший в 1988 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы», ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что мультипликаторы могут сегодня соревноваться с ИИ только в идее, но не в форме.

