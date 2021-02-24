Игги Поп исполнил стихотворение Дилана Томаса
24 февраля 202119:34
Рок-музыкант Игги Поп выпустил новый клип на песню «Do Not Go Gentle Into That Good Night». В ролике артист с выражением исполняет трек, глядя прямо в камеру.
В основу песни «Do Not Go Gentle Into That Good Night» легло одноимённое стихотворение Дилана Томаса. Композиция вышла на альбоме «Free», опубликованном в 2019 году.
Презентация клипа Игги Попа на видеохостинге YouTube состоялась 24 февраля в полночь. За первый день ролик собрал более 30 тысяч просмотров
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- На МКС устранят трещину в российском модуле «Звезда»
- Игги Поп исполнил стихотворение Дилана Томаса
- Венесуэла выслала главу миссии Евросоюза
- Баррель нефти Brent превысил отметку в 67 долларов
- Кандидат в главы ЦРУ назвал Китай крупнейшим соперником США
24 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru