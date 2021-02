Игги Поп исполнил стихотворение Дилана Томаса

Рок-музыкант Игги Поп выпустил новый клип на песню «Do Not Go Gentle Into That Good Night». В ролике артист с выражением исполняет трек, глядя прямо в камеру.

В основу песни «Do Not Go Gentle Into That Good Night» легло одноимённое стихотворение Дилана Томаса. Композиция вышла на альбоме «Free», опубликованном в 2019 году.

Презентация клипа Игги Попа на видеохостинге YouTube состоялась 24 февраля в полночь. За первый день ролик собрал более 30 тысяч просмотров