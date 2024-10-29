Игги Поп анонсировал выпуск лайв-альбома с концерта на фестивале в Монтре

Американский рок-музыкант Игги Поп объявил о выходе концертного альбома под названием Live at Montreux Jazz Festival 2023, который состоится 24 января 2025 года.

Запись альбома, состоящего из 17 треков, была сделана на 57-м джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре, где Игги выступил в третий раз.

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В программе концерта были как классические хиты из репертуара группы The Stooges, так и композиции из его последнего сольного альбома Every Looser, выпущенного в прошлом году.

Ранее стало известно, что музыка Игги Попа, а также других исполнителей, таких как Smashing Pumpkins и Devo, будет использоваться в приключенческой игре Mixtape, релиз которой запланирован на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/iggypop
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