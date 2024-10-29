Игги Поп анонсировал выпуск лайв-альбома с концерта на фестивале в Монтре
Американский рок-музыкант Игги Поп объявил о выходе концертного альбома под названием Live at Montreux Jazz Festival 2023, который состоится 24 января 2025 года.
Запись альбома, состоящего из 17 треков, была сделана на 57-м джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре, где Игги выступил в третий раз.
В программе концерта были как классические хиты из репертуара группы The Stooges, так и композиции из его последнего сольного альбома Every Looser, выпущенного в прошлом году.
Ранее стало известно, что музыка Игги Попа, а также других исполнителей, таких как Smashing Pumpkins и Devo, будет использоваться в приключенческой игре Mixtape, релиз которой запланирован на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игги Поп анонсировал выпуск лайв-альбома с концерта на фестивале в Монтре
- Россиянин получил 7 лет колонии за избиение родной бабушки
- В Киеве планируют демонтаж памятников Ахматовой, Булгакову и Глинке
- Литва пообещала помочь Молдавии и Грузии вступить в Евросоюз
- ЦИК Грузии инициировал расследование возможных фальсификаций выборов
- Группа «Сурганова и Оркестр» перенесла концерты в Поволжье на 2025 год
- Скончался участник «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов
- Путин: проблему разрыва зарплат бюджетников решат с участием регионов
- Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ
- ЕС утвердил введение пошлин до 35% на электромобили из Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru