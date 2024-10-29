Игги Поп анонсировал выпуск лайв-альбома с концерта на фестивале в Монтре

В программе концерта были как классические хиты из репертуара группы The Stooges, так и композиции из его последнего сольного альбома Every Looser, выпущенного в прошлом году.

Ранее стало известно, что музыка Игги Попа, а также других исполнителей, таких как Smashing Pumpkins и Devo, будет использоваться в приключенческой игре Mixtape, релиз которой запланирован на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».