Хулиганский «Ленинград» и чувственная лирика: ASET споет в «Джазе на воде»
Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве-реке в сопровождении певицы ASET, которая сыграет соло на пианино в рамках серии концертов "Джаза на воде".
Мероприятие пройдет в четверг, 1 августа, на яхте "Примавера".
Асет Самраилова – яркая поп, соул и фанк певица, участница второго сезона шоу «Голос». За фирменный стиль исполнения ASET прозвали «российской Алишей Кис». Ее творчество представляет собой смешение разных стилей и жанров - популярной музыки, фанка, соула, R&B, джаза, блюза и даже рока. Лирические, чувственные мелодии, задорные веселые фанковые песни и даже немного «хулиганских» композиций в стиле «Ленинграда» - все это умещается в одном артисте.
«С радостью приглашаю вас в удивительное путешествие по Москве-реке в сопровождении замечательной, легкой, любимой музыки. Я сыграю и спою все замечательные, золотые хиты джаз, соул-поп музыки. До встречи!» - сказала Асет.
Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница Украина», отправление судна – в 20:00.
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