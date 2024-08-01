Хулиганский «Ленинград» и чувственная лирика: ASET споет в «Джазе на воде»

Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве-реке в сопровождении певицы ASET, которая сыграет соло на пианино в рамках серии концертов "Джаза на воде".

На форуме-фестивале «Москва 2030» выступят музыканты из разных стран мира

Мероприятие пройдет в четверг, 1 августа, на яхте "Примавера".

Асет Самраилова – яркая поп, соул и фанк певица, участница второго сезона шоу «Голос». За фирменный стиль исполнения ASET прозвали «российской Алишей Кис». Ее творчество представляет собой смешение разных стилей и жанров - популярной музыки, фанка, соула, R&B, джаза, блюза и даже рока. Лирические, чувственные мелодии, задорные веселые фанковые песни и даже немного «хулиганских» композиций в стиле «Ленинграда» - все это умещается в одном артисте.

«С радостью приглашаю вас в удивительное путешествие по Москве-реке в сопровождении замечательной, легкой, любимой музыки. Я сыграю и спою все замечательные, золотые хиты джаз, соул-поп музыки. До встречи!» - сказала Асет.

Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница Украина», отправление судна – в 20:00.

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ФОТО: АСЕТ для НСН
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