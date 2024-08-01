Хулиганский «Ленинград» и чувственная лирика: ASET споет в «Джазе на воде»

Более 160 тысяч электросчетчиков заменили в домах Москвы с начала года

Школьники Москвы завоевали девять медалей на двух международных олимпиадах

Ещё семь кластеров по программе «Профессионалитет» откроют в учебных заведениях Подмосковья

Свыше 3 тысяч тонн ягод продали фермеры в Москве с мая по июль

Дни культуры Астаны в Москве открылись спектаклем о казахских «Ромео и Джульетте»