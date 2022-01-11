Марину Хлебникову выписали из больницы

Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, где она проходила лечение после пожара в своей квартире. Об этом сообщила сама артистка в своем Instagram.

Певица находилась в НИИ скорой помощи Н. В. Склифосовского на протяжении почти двух месяцев и проходила лечение в ожоговом отделении.

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«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — подчеркнула Хлебникова.

Певица отметила, что пока будет жить у друзей, потому что в ее квартире идёт ремонт после пожара, который произошел 18 ноября 2021 года. Артистка также поблагодарила подписчиков за внимание и поддержку, которые они ей оказывали во время реабилитации.

Ранее Хлебникова заявила, что причиной пожара в ее квартире могло стать короткое замыкание.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарПевица
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