«Химия, которой нет у других»: Игорь Паньков о феномене «Нашего радио»

- Игорь, что такое твое радио: вчера, сегодня и завтра? Не конкретная радиостанция, а то понятие о профессии, что живет в тебе?

- Для меня радио – это мой старый друг, который профессионально разбирается во всём. Музыка, шоу, рубрики, игры, новости и так далее. За те 20 лет, что я работаю на радио, в принципе, основы программирования радио не изменились. С появлением различных стриминговых платформ, с появлением возможности скачивать музыку в любом количестве и делать свои плейлисты, радио сейчас делает больший акцент на уникальность производимого контента. Шоу, программы, рубрики, игры, розыгрыши призов. И, конечно, радио – это общение с любимыми ведущими в прямом эфире.

- Это сейчас. А давай про завтра: радио через условные 10 лет, оно о чем?

- Я думаю, что сильно ничего не изменится. Радио «хоронят» уже много лет, особенно с появлением новых технологий в интернете, но мы удивительно живучие. Из-за современных технологий и сервисов, доля слушателей всех радиостанций, конечно же, снижается, но это незначительное количество. Радио было, есть и будет. О чём оно через 10 лет? Всё о том же (улыбается).

- Ты неприлично долго работаешь на «Нашем Радио», скажи, в чем сила этой радиостанции?

- В нашей музыке, наших музыкантах и, конечно, в самых преданных и любимых слушателях. Я искренне считаю, что такими преданными слушателями, как у нас, не может похвастаться ни одна радиостанция в стране. И для нас очень важно сохранять дружбу с музыкантами и доверие слушателей.

- Но каждый новый программный директор приносит что-то «новое», чего ждать от тебя?

- Я, наверное, буду первым программным директором, кто принесёт на «Наше радио» что-то старое (смеётся).

Шучу. Я работаю на «Нашем радио» с 2002 года, с небольшим перерывом. За эти 20 лет я проработал с огромным количеством программных директоров, руководителей, ведущих, продюсеров и музыкантов. Со всем уважением отношусь к своим бывшим коллегам и благодарен им за бесценный опыт. Никаких революций и кардинальных изменений в программировании «Нашего радио» не будет. Конечно же, мы будем пробовать что-то новое, но аккуратно, без вреда для и так прекрасно работающего механизма. Хочу подчеркнуть, что у «Нашего радио» всё отлично, мы уверенно себя чувствуем и движемся вперёд к новым целям.

- Ого! Намекни, что появится в эфире? Например, вернется ли легендарный сериал «Негодяи», который в свое время делал «Квартет И»?

- Мы дружим с «Квартетом И», сейчас у нас новый этап отношений. Совсем недавно мы разыгрывали поход ведущих и слушателей на их спектакль «День радио», была такая совместная история. Да и «Квартет И» зачастил к нам в гости. Не хочется прямо сразу открывать всех тайн, но да, некоторые легендарные программы и рубрики обязательно вернутся в эфир.

- Как изменятся те культовые программы «Нашего Радио», которые до сих пор идут в эфире, например, «Чартова Дюжина»?

- «Чартова дюжина» за долгие годы её существования часто менялась кардинально. Изначально, когда её вёл Миша Козырев, это был настоящий радиоспектакль, потом была чудесная Раиса Ивановна, которая фантастически вписалась в эфир «Нашего радио», хотя она была из совершенно другого поколения, из другой плеяды ведущих. Тогда казалось, что это будут несовместимые вещи, но получилось очень интересно. Хочется чего-то особенного от нашего легендарного хит-парада. Мы сейчас над этим работаем.

- Тебе не кажется, что радиостанции надо сокращать дистанцию со своими артистами, как с хэдлайнерами, так и с молодняком? Как это сделать? И надо ли?

- У нас отличные отношения и с нашими легендами, и с молодыми артистами. Не скрою, с новыми были небольшие сложности. Многие из них стали популярны благодаря интернету, и понимания, зачем им радио, у молодых артистов не было. Наоборот, у некоторых в сознании поселилась мысль, что «радио – это не модно и не нужно». На предложения о сотрудничестве мы порой слышали ответ: «А мы вот сходим в «Вечерний Ургант», тусанем с парой блогеров и взлетим до небес».

Это так почти не работало. А в какой-то момент и вовсе сломалось. Сейчас, когда многие стриминговые платформы ушли, когда самые популярные ресурсы изменили алгоритмы просмотров и монетизацию, все возвращаются к аналоговому промоушену и продвижению своей музыки. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что сейчас мы взаимодействуем с молодыми артистами плотнее, чем когда-либо. Как и раньше «народными» музыкантов делает радио.

- Ежедневный ранний подъем в 5 утра на утреннее шоу, которое ты ведешь, улучшает директорский функционал, бодрит?

- Самый популярный вопрос для ведущего утреннего шоу: как вы так рано встаёте? Я на него миллион раз отвечал и в эфире, и вне эфира. Если вы сядете в любую пригородную электричку в районе 5-6 утра, которая направляется в Москву, то, как правило, она будет битком. Люди в это время едут на работу. Это во сколько же они проснулись? Так что это никакой не подвиг для утренних ведущих, к этому быстро привыкаешь.

- Тогда скажи, как долго ты еще сможешь совмещать утреннее шоу и директорство?

- Буду совмещать и дальше. Я уже давно совмещаю роль ведущего утреннего шоу с должностью креативного директора, ранние подъёмы не помешают новым обязанностям. Понятное дело, что не из всех футболистов получались хорошие тренеры. Но это совершенно нормальный путь развития. Я, продолжая эту аналогию, становлюсь играющим тренером.

- Совмещение работы – это концепт? Или остаточное явление?

- Это достаточно распространённое явление в нашей области. У каждого своё мнение по этому поводу, я лично считаю, что это хорошо и приносит пользу делу.

- Ждут ли изменения утреннее шоу?

- Пока мы временно с Александром Боном вдвоём ведём утреннее шоу. Но мы в поисках той единственной и неповторимой, которая придёт на смену Тане Борисовой, которая, к сожалению, покинула нас. И, отвечая на все вопросы наших поклонников, скажу, что у Танечки все хорошо. Мы желаем ей удачи и благодарим за годы совместной работы.

- Каким будет новый сезон на «Нашем радио»?

- Интересным. Помимо новых программ и рубрик будут лёгкие нотки ностальгии по старым, которых давно не было в эфире. Мы привлекли несколько талантливых коллег, которые начинали работать на «Нашем радио» со дня его открытия, чтобы тот легендарный (для слушателей «Нашего радио») продукт делали те, кто его придумал.

- Можешь уже ответить, что самое сложное в работе программного директора?

- Отказывать друзьям-музыкантам в ротации песен. Решение о постановки песни в эфир сейчас принимает худсовет, в который вхожу я и несколько моих коллег. Если большинство голосуют за «не в эфир», меня ждёт сложный разговор с друзьями-музыкантами или их директором. Не все готовы понять.

- Окей, а теперь – о чём мечтаешь?

- Фестиваль «Нашествие» в 2023 году, где выступят «Ленинград», ДДТ, «Машина времени», «ЧайФ», «Сплин», Земфира, Би-2, «АукцЫон», «ЧИЖ & co» и другие наши большие звезды. И, конечно, не только они. Мы очень скучаем по нашему фестивалю! По понятным причинам, вот уже третий год «Нашествие» переносится, поэтому так хочется в 2023 году сделать его невероятно мощным!