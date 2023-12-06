HiFi-стриминг Звук собрал статистику по топу прослушиваемых песен в 12 жанрах
HiFi-стриминг Звук представил 12 плейлистов по 12 жанрам в качестве итогов года.
Отмечается, что в числе плейлистов представлены композиции из разных жанров: рок, поп, рэп и даже шансон. Также в стриминге доступна подборка из 100 песен, набравших наибольшее количество прослушиваний.
Так, лидером по прослушиванию поп-музыки стала ANNA ASTI, а среди рэп-исполнителей самым популярным стал Баста.
Ранее американская певица Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времен, напоминает RT. Следом за ней идут певицы Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru