HiFi-стриминг Звук собрал статистику по топу прослушиваемых песен в 12 жанрах

Отмечается, что в числе плейлистов представлены композиции из разных жанров: рок, поп, рэп и даже шансон. Также в стриминге доступна подборка из 100 песен, набравших наибольшее количество прослушиваний.

Так, лидером по прослушиванию поп-музыки стала ANNA ASTI, а среди рэп-исполнителей самым популярным стал Баста.

Ранее американская певица Мадонна снова попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая артистка всех времен, напоминает RT. Следом за ней идут певицы Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.

