Турецкие учёные заявили о пользе хеви-метала для здоровья

Музыка в жанре хеви-метал и поп-хиты 1980-х, 2000-х годов снижают кровяное давление, а также способствуют успокоению. Это выяснилось в ходе исследования, которое провели турецкие ученые, передает Mixmag.

Доктор Омер Авланмиш заявил, что положительный эффект хеви-метала вызван тем, что агрессивная музыка «помогает слушателю осознать свои чувства». А поп-хиты способствуют возникновению ностальгии, что приводит к выбросу эндорфинов.

При этом техно, дабстеп и чилаут, по мнению ученых, способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.

Сообщается, что в исследовании приняли участие более 1500 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Им включали плейлисты на Spotify c различными музыкальными жанрами, параллельно фиксируя изменения в их состоянии.

