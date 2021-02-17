Турецкие учёные заявили о пользе хеви-метала для здоровья
Музыка в жанре хеви-метал и поп-хиты 1980-х, 2000-х годов снижают кровяное давление, а также способствуют успокоению. Это выяснилось в ходе исследования, которое провели турецкие ученые, передает Mixmag.
Доктор Омер Авланмиш заявил, что положительный эффект хеви-метала вызван тем, что агрессивная музыка «помогает слушателю осознать свои чувства». А поп-хиты способствуют возникновению ностальгии, что приводит к выбросу эндорфинов.
При этом техно, дабстеп и чилаут, по мнению ученых, способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.
Сообщается, что в исследовании приняли участие более 1500 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Им включали плейлисты на Spotify c различными музыкальными жанрами, параллельно фиксируя изменения в их состоянии.
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