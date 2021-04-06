Guns N’ Roses снова перенесли свой тур
Группа Guns N’ Roses объявила о переносе дат своего Европейского тура. Музыканты, обращаясь к поклонникам, попросили их о «терпении», поскольку запланированные на лето выступления откладываются еще на один год – тур состоится только в июне и июле 2022 года.
Но в качестве бонуса за вынужденное ожидание, Guns N’ Roses пообещали добавить в тур дополнительные концерты и уже объявили специального гостях своих шоу. Им стал американский музыканта Гари Кларк младший.
Ранее стало известно, что британский фестиваль Гластонбери в этом году пройдет в онлайн-формате 22 мая.
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