Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры

Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры музыканта на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Он также анонсировал свой прощальный концертный тур, который стартует в июне в Минске, а завершится концертом в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Это будет прощание с каждым слушателем», - написал рэпер.

О причинах завершения карьеры он не сообщил.

Ранее рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Волков
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