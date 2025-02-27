Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры

Он также анонсировал свой прощальный концертный тур, который стартует в июне в Минске, а завершится концертом в Москве на «ЦСКА-Арене».

«Это будет прощание с каждым слушателем», - написал рэпер.

О причинах завершения карьеры он не сообщил.

Ранее рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

