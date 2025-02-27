Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры
Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) объявил о завершении карьеры музыканта на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Он также анонсировал свой прощальный концертный тур, который стартует в июне в Минске, а завершится концертом в Москве на «ЦСКА-Арене».
«Это будет прощание с каждым слушателем», - написал рэпер.
О причинах завершения карьеры он не сообщил.
Ранее рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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