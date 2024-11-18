Грузия в четвертый раз заняла первое место на детском «Евровидении»
Андрия Путкарадзе из Грузии стал победителем «Евровидения-2024» для детей, передает телеканал 1TV.
В этом году конкурс проходил в Мадриде. Путкарадзе исполнил песню под названием «To My Mom», авторами которой выступили Гига Кухианидзе и Мака Давитая.
Мальчик родился в Батуми и начал петь с двух лет, затем стал участником вокального ансамбля «Дети моря», изучал фортепиано в музыкальной школе и стал победителем телевизионного конкурса талантов Ranina.
Путкарадзе стал четвертым грузинским победителем детского «Евровидения». Первый раз представители Грузии одержали победу в песенном конкурсе в 2008 году, потом грузинские певцы побеждали в 2011 и 2016 годах.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявлял «Радиоточке НСН», что в российском музыкальном конкурсе «Интервидение» важно показать этнический колорит стран-участниц.
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