«Евровидение-2025» пройдет в швейцарском Базеле
30 августа 202411:54
Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдет в швейцарском городе Базель. Об этом сообщил организатор смотра Европейский вещательный союз (EBU).
«Городом-организатором песенного конкурса Евровидение-2025 станет швейцарский Базель. Местом проведения станет зал Санкт-Якобсхалле», — отмечается в заявлении.
Также в EBU сообщили, что конкурс состоится 13, 15 и 17 мая следующего года.
«Евровидение-2024» прошло в шведском Мальме. Победителем конкурса стал исполнитель из Швейцарии Nemo с песней The Code, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru