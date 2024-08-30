«Евровидение-2025» пройдет в швейцарском Базеле

Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2025 году пройдет в швейцарском городе Базель. Об этом сообщил организатор смотра Европейский вещательный союз (EBU).

«Городом-организатором песенного конкурса Евровидение-2025 станет швейцарский Базель. Местом проведения станет зал Санкт-Якобсхалле», — отмечается в заявлении.

Также в EBU сообщили, что конкурс состоится 13, 15 и 17 мая следующего года.

«Евровидение-2024» прошло в шведском Мальме. Победителем конкурса стал исполнитель из Швейцарии Nemo с песней The Code, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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