Группа Wildways выпустила совместный трек с домовым Финником

Домовой Финник, который является главным героем одноименного мультфильма, выпустил совместную песню с группой Wildways «Отрываюсь от земли». Трек был выпущен на лейбле Riki Music.

«Смешарики» выпустили тройной альбом с мелодиями, попавшими в мемы

Композиция о свободе, мечтах и вере в себя звучит в одной из серий мультсериала «Детектив Финник»

В коллективе Wildways отметили, что это первый опыт подобного дуэта для группы. Музыканты не просто записали саундтрек, но и озвучил песню рок-группы «Консервы», представленной в мультфильме.

В конце марта «Смешарики» выпустили новый мультижанровый альбом «Рок-опера», в релиз вошли никогда ранее не издававшиеся девять композиций из новых и старых сезонов мульсериала. Песни записаны в таких жанрах, как мюзикл, рок-н-ролл, классические арии, блюз и городской романс, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба группы Wildways
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