Группа Wildways выпустила совместный трек с домовым Финником

Композиция о свободе, мечтах и вере в себя звучит в одной из серий мультсериала «Детектив Финник»

В коллективе Wildways отметили, что это первый опыт подобного дуэта для группы. Музыканты не просто записали саундтрек, но и озвучил песню рок-группы «Консервы», представленной в мультфильме.

В конце марта «Смешарики» выпустили новый мультижанровый альбом «Рок-опера», в релиз вошли никогда ранее не издававшиеся девять композиций из новых и старых сезонов мульсериала. Песни записаны в таких жанрах, как мюзикл, рок-н-ролл, классические арии, блюз и городской романс, напоминает «Радиоточка НСН».

